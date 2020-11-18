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Спорт

Лучший боксер современности проведет титульный бой: названа дата

14:08 18 ноября 2020
Сауль Канело Альварес

Чемпион мира в четырех дивизионах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53 победы в профессиональной карьере, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи), возглавляющий актуальный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, узнал дату следующего боя и имя соперника.

Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing, мексиканец выйдет в ринг 19 декабря против непобедимого британца Каллума Смита (27 побед, 19 из них — нокаутом). В поединке, который пройдет в Лас-Вегасе, на кону будет стоять чемпионский пояс WBA во втором среднем весе.

Для этого «Канело» потребуется опуститься в весовой категории. Напомним, свой последний бой Альварес провел больше года назад, в начале ноября 2019-го нокаутировав в десятом раунде россиянина Сергея Ковалева и завоевав титул WBO в полутяжелом весе. Что касается Смита, то британец также год назад защитил свой титул WBA, одолев единогласным решением своего соотечественника Джона Райдера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Сергей Деревянченко ведет переговоры о бое с Саулем Альваресом.

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