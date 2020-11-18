Разрушительный удар: Фьюри настолько сильно бил грушу, что обвалился потолок

Чемпион мира по версии WBC британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) активно готовится к возвращению в ринг после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в феврале нынешнего года.

На тренировке от «Цыганского короля» изрядно пострадала груша. Тайсон настолько сильно бил по снаряду, что от его ударов… обвалился потолок.

Напомним, Тайсон Фьюри должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером, но, так и не достигнув соглашения с командой американца, отказался от поединка. Информация о дате следующего боя британца расходится — промоутер Боб Арум заверял, что Фьюри выйдет в ринг 5 декабря против Агита Кабайела либо Карлоса Такама, сам же Тайсон анонсировал свое возвращение уже в 2021-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри сравнил украинца Усика с «ягненком на бойне».

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