Экс-футболист «Динамо» и «Шахтера» рассказал, как обозвал Алекса Фергюсона «шотландским ублюдком»

Бывший футболист киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Андрей Канчельскис вспомнил забавную историю, которая произошла с ним вскоре после перехода в «Манчестер Юнайтед» в марте 1991 года. Ранее легенда «МЮ» валлиец Райан Гиггз избил свою девушку и был арестован полицией.

«Каждый раз, когда иностранный футболист входит в раздевалку, его учат ругательствам. Я видел то же самое, тренируя в России, когда приезжали новички-бразильцы… Вот и я в свое время стал жертвой «невинного розыгрыша» после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Поскольку я плохо знал английский язык, мои новые партнеры увидели в этом прекрасную возможность причинить мне неприятности и научили меня, как «правильно» обращаться к главному тренеру. Однажды мы пересеклись с Алексом Фергюсоном в подтрибунном помещении «Олд Траффорда», едва ли не впервые с глазу на глаз, и он обратился ко мне: «Андрей, как твои дела?» А я улыбнулся и ему в ответ: «Отвали, шотландский ублюдок!»

Фергюсон остановился как вкопанный, а затем начал улыбаться, когда услышал смех, эхом разносящийся по коридору. Я же стоял в недоумении", — приводит отрывок из автобиографии 51-летнего Андрея Канчельскиса издание Daily Mail.

Благо, сэр Алекс оказался благосклонен к «юмору», и не стал рубить с плеча. А Канчельскис заиграл в «Манчестер Юнайтед», за четыре года, с 1991-го по 1995-й, проведя за «красных дьяволов» 161 матч во всех турнирах (забил 36 мячей) и выиграв шесть трофеев, в том числе дважды став чемпионом Англии.

Канчельскис выиграл с "МЮ" шесть трофеев, в том числе дважды стал чемпионом Англии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алекс Фергюсон был включен в десятку лучших тренеров за всю историю Лиги чемпионов.

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