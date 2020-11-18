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Спорт

«Температура и сильная слабость»: жена Руслана Малиновского рассказала, как футболист переносит COVID-19

21:12 18 ноября 2020
Руслан и Роксана Малиновские

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский, получивший положительный результат теста на COVID-19, тяжело переносит болезнь.

«У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя», — написала Роксана Малиновская на своей странице в Instagram.

Отметим, что после отмены матча против Швейцарии украинская делегация с футболистами, выступающими в отечественном чемпионате, прилетела в аэропорт «Борисполь» в среду, 18 ноября, ориентировочно в 18 часов. А вот Малиновский еще накануне переехал из Люцерна в Бергамо на специальном автомобиле.

Отметим, что Руслан в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 9 матчей за клуб, а также 5 раз одевал футболку национальной команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что заразившиеся коронавирусом Цыганков и Сидорчук вернулись из лагеря сборной Украины в Киев спецрейсом.

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