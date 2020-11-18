Стали известны все участники «финала четырех» Лиги наций: видеообзоры матчей

В среду, 18 ноября, финишировал второй сезон состязаний в Лиге наций.

Компанию сборным Франции и Испании в «финале четырех» в октябре 2021-го составят команды Италии и Бельгии (по-прежнему остается неизвестной судьба отмененного поединка Швейцария — Украина).

Кроме того, команды Австрии, Чехии, Венгрии, Уэльса, Армении, Словении и Албании выиграли свои группы и повысились в классе, а сборные Боснии и Герцеговины, Исландии, Северной Ирландии, Словакии, Турции, Болгарии, Эстонии, Молдовы и Казахстана выступят в следующем розыгрыше турнира дивизионом ниже.

Лига наций. 6-й тур

Дивизион А

Группа 1

Польша — Нидерланды — 1:2 (Юзвяк, 6 — Депай, 77, с пенальти, Вейналдум, 84).

Босния и Герцеговина — Италия — 0:2 (Белотти, 22, Берарди, 68).

Итальянцы продлили свою беспроигрышную серию до 22 матчей. Последние, кому удавалось обыграть «Скуадру Адзурру», были португальцы в первом сезоне Лиги наций в сентябре 2018-го.

Положение команд: 1. Италия — 12 очков; 2. Нидерланды — 11; 3. Польша — 7; 4. Босния и Герцеговина — 2.

Группа 2

Бельгия — Дания — 4:2 (Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, де Брюйне, 87 — Винд, 17, Шадли, 86, в свои ворота).

Англия — Исландия — 4:0 (Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84). На 54-й минуте удален Севарссон (Исландия).

Итоговое положение команд: 1. Бельгия — 15; 2. Дания — 10; 3. Англия — 10; 4. Исландия — 0.

Дивизион В

Группа 1

Австрия — Норвегия — 1:1 (Грбич, 90+4 — Захид, 61).

Сборной Норвегии, которая не явилась на поединок 5-го тура Лиги наций в Румынию, УЕФА засчитал техническое поражение — 0:3. Все дело в том, что после положительного теста у защитника Омара Эльабделлауи местное министерство здравоохранения запретило сборной выезжать из страны.

Северная Ирландия — Румыния — 1:1 (Бойс, 56 — Бикфалви, 81).

Итоговое положение команд: 1. Австрия — 13; 2. Норвегия — 10; 3. Румыния — 8; 4. Северная Ирландия — 2.

Группа 2

Чехия — Словакия — 2:0 (Соучек, 17, Ондрашек, 55).

Израиль — Шотландия — 1:0 (Соломон, 44).

Итоговое положение команд: 1. Чехия — 12; 2. Шотландия — 10; 3. Израиль — 8; 4. Словакия — 4.

Группа 3

Сербия — Россия — 5:0 (Радоньич, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64)

Венгрия — Турция — 2:0 (Шигер, 57, Варга, 90+5).

Итоговое положение команд: 1. Венгрия — 11; 2. Россия — 8; 3. Сербия — 6; 4. Турция — 6.

Группа 4

Уэльс — Финляндия — 3:1 (Уилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 — Пукки, 63). На 12-й минуте удален Уронен (Финляндия).

Ирландия — Болгария — 0:0.

Итоговое положение команд: 1. Уэльс — 16; 2. Финляндия — 12; 3. Ирландия — 3; 4. Болгария — 2.

Дивизион С

Группа 2

Армения — Северная Македония — 1:0 (Амбарцумян, 55).

Грузия — Эстония — 0:0.

Итоговое положение команд: 1. Армения — 11; 2. Северная Македония — 9; 3. Грузия — 7; 4. Эстония — 3.

Группа 3

Греция — Словения — 0:0. На 90-й минуте удален Хацидиакос (Греция).

Косово — Молдова — 1:0 (Кастрати, 31). На 85-й минуте удален Дресевич (Косово).

Итоговое положение команд: 1. Словения — 14; 2. Греция — 12; 3. Косово — 5; 4. Молдова — 1.

Группа 4

Албания — Беларусь — 3:2 (Чикалеши, 20, 27, с пенальти, Манай, 44 — Скавыш, 35, Эбонг, 80).

Казахстан — Литва — 1:2 (Аймбетов, 38 — Воробьевас, 40, Новиковас, 90+4). На 50-й минуте удален Куат (Казахстан).

Итоговое положение команд: 1. Албания — 11; 2. Беларусь — 10; 3. Литва — 8; 4. Казахстан — 4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Испания нанесла Германии самое крупное поражение за 89 лет.

Фото uefa.com

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