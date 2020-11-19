Сергей Шнуров отреагировал на разгром сборной России в Лиге наций матерным стихотворением
Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, по горячим следам отреагировал на одно из самых унизительных поражений в истории сборной России по футболу, которая в заключительном матче Лиги наций на белградском стадионе «Райко Митич» была уничтожена далеко не основным составом команды Сербии — 5:0 и не смогла подняться в элитный дивизион турнира (к слову, крупнее футбольная дружина страны-агрессора ранее проигрывала лишь раз, когда 13 октября 2004 года в поединке квалификации ЧМ-2006 была разбита Португалией — 7:1).
Свое творение, в котором не обошлось без упоминания «отцепленного» от сборной России после секс-скандала форварда Артема Дзюбы, Шнур опубликовал в Instagram в перерыве поединка, когда подопечные Станислава Черчесова безнадежно «горели» — 0:4.
«Что за подняли какой-то ор там?
Не в мочу ж насыпан порошок?
Наш футбол стал сексуальным спортом!
Это, несомненно, хорошо.
Мой прогноз, чтоб написать короче,
Точен. И уже не пронесет.
Если Дзюба невзначай подр#чит,
Значит, сборная немножко отс#сет.
Не пишу уже, чего же боле?
Все понятно, и кого ты не спроси,
Эротический подтекст в футболе
Общим местом стал на матушке Руси.
Все как в музыке у нас, так много лажи,
Жгут слова, как острый соус чили.
######## (проиграли), как еще тут скажешь?
Можно лишь добавить, продр#чили", — написал Сергей Шнуров.
Видеообзор матча Сербия — Россия — 5:0
Кстати, российские болельщики уже пишут в соцсетях, что поражение сборной в Белграде более позорное, чем видео Дзюбы. Поражает тот факт, что российские клубы и сборные не могут выиграть на международной арене уже 18 (!) матчей подряд. Более того, после поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5) Россия перед намеченной на 7 декабря жеребьевкой чемпионата мира 2022 года опустилась в третью «корзину» (Украина, как известно, будет во второй).
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