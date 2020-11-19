Сергей Шнуров отреагировал на разгром сборной России в Лиге наций матерным стихотворением

Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, по горячим следам отреагировал на одно из самых унизительных поражений в истории сборной России по футболу, которая в заключительном матче Лиги наций на белградском стадионе «Райко Митич» была уничтожена далеко не основным составом команды Сербии — 5:0 и не смогла подняться в элитный дивизион турнира (к слову, крупнее футбольная дружина страны-агрессора ранее проигрывала лишь раз, когда 13 октября 2004 года в поединке квалификации ЧМ-2006 была разбита Португалией — 7:1).

Свое творение, в котором не обошлось без упоминания «отцепленного» от сборной России после секс-скандала форварда Артема Дзюбы, Шнур опубликовал в Instagram в перерыве поединка, когда подопечные Станислава Черчесова безнадежно «горели» — 0:4.

«Что за подняли какой-то ор там?

Не в мочу ж насыпан порошок?

Наш футбол стал сексуальным спортом!

Это, несомненно, хорошо.

Мой прогноз, чтоб написать короче,

Точен. И уже не пронесет.

Если Дзюба невзначай подр#чит,

Значит, сборная немножко отс#сет.

Не пишу уже, чего же боле?

Все понятно, и кого ты не спроси,

Эротический подтекст в футболе

Общим местом стал на матушке Руси.

Все как в музыке у нас, так много лажи,

Жгут слова, как острый соус чили.

######## (проиграли), как еще тут скажешь?

Можно лишь добавить, продр#чили", — написал Сергей Шнуров.

Видеообзор матча Сербия — Россия — 5:0

Кстати, российские болельщики уже пишут в соцсетях, что поражение сборной в Белграде более позорное, чем видео Дзюбы. Поражает тот факт, что российские клубы и сборные не могут выиграть на международной арене уже 18 (!) матчей подряд. Более того, после поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5) Россия перед намеченной на 7 декабря жеребьевкой чемпионата мира 2022 года опустилась в третью «корзину» (Украина, как известно, будет во второй).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского футболиста Дмитрия Айдова пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter