Украина — во второй: стали известны составы «корзин» перед жеребьевкой квалификации ЧМ-2022

По итогам группового турнира Лиги наций, в «финал четырех» которой попали команды Франции, Испании, Италии и Бельгии, сформированы «корзины» перед жеребьевкой отборочных групп чемпионата мира по футболу 2022 года 7 декабря в Цюрихе.

Сборная Украины, судьбу последнего поединка которой против Швейцарии решит УЕФА, с 15-й позицией в европейском рейтинге оказалась во второй «корзине» и точно не сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Польши, Швеции, Уэльса, Австрии, Словакии, Сербии, Турции и Румынии, а также с Россией, которая накануне потерпела разгромное поражение в Сербии (УЕФА по-прежнему разводит при жеребьевках сборные двух стран).

Состав шести «корзин» на предстоящую жеребьевку ЧМ-2022 в Катаре выглядит следующим образом:

«Корзина» 1 — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды.

«Корзина 2» — Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.

«Корзина» 3 — Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.

«Корзина 4» — Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург.

«Корзина 5» — Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

«Корзина 6» — Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

По итогам жеребьевки в онлайн-формате сформируют пять групп из шести команд и пять — по пять сборных (в пятерки точно попадут участники «финала четырех» Лиги наций, который пройдет в Италии 6−10 октября 2021 года).

Десять победителей групп напрямую выйдут на чемпионат мира, а еще 10 команд, занявшие вторые места, сыграют в полуфинале и финале плей-офф. К ним добавятся еще две сборные, ставшие лучшими на групповом этапе Лиги наций, но не гарантировавшие себе участие в ЧМ-2022 или в плей-офф по итогам отборочного турнира. Всего Европа будет представлена на чемпионате мира 13 командами.

Отметим, что отборочный турнир ЧМ-2022 в европейской зоне стартует в марте 2021 года, а сама финальная стадия мирового первенства запланирована в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.

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Фото uaf.ua

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