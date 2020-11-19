Сборная Украины прошла тестирование на COVID-19 после возвращения из Швейцарии: известны результаты

Члены делегации сборной Украины по футболу, вернувшиеся вечером 18 ноября на родину после отмененного матча Лиги наций против Швейцарии, прямо в аэропорту «Борисполь» сдали дополнительные тесты на коронавирус. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

После обработки тестов утром в четверг, 19 ноября, Украинскую ассоциацию футбола уведомили, что все результаты — негативные. В том числе у игроков «Шахтера» Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые ранее переболели COVID-19, но перед игрой в Люцерне сдали… положительные тесты на коронавирус.

Напомним, что намеченный на 17 ноября поединок Лиги наций Швейцария — Украина, в котором должен был определиться неудачник группы, был отменен из-за того, что 50-летний главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл отправил команду Шевченко на карантин из-за позитивных тестов у трех игроков «желто-синих» — Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и Руслана Малиновского, который находится на самоизоляции в Италии. При этом в Швейцарии отказались проводить повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были негативные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения поединка достаточно, чтобы негативные тесты были у 13 игроков сборной, включая одного голкипера.

«Виновник» отмены поединка Швейцария — Украина — 50-летний главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл

Теперь судьба встречи в руках дисциплинарной инстанции УЕФА. Решение могут вынести 20 ноября.

Тем временем сложившуюся ситуацию с отмененным матчем в интервью Youtube-каналу УАФ прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина перед жеребьевкой отборочных групп ЧМ-2022 попала во вторую «корзину».

Фото uaf.ua, blick. ch

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