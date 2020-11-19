Пальцем — между ягодиц соперника: игрок сборной Англии заработал длительную дисквалификацию

Четвертьфинальный поединок регбийной Суперлиги, в которой участвуют 11 английских клубов и один французский, между командами «Каталанс Драгонс» (Франция) и «Лидс Ринос» (Англия) завершился громким скандалом.

На 55-й минуте встречи игрок французской команды 33-летний Джоэл Томкинс (на фото)… засунул палец в задницу сопернику Ричи Майлеру, после чего на поле едва не началась драка.

Рефери поединка оставил эпизод без внимания, но позже дисциплинарная инстанция, изучив видео, дисквалифицировала защитника сборной Англии на восемь матчей и оштрафовала на 500 евро, оценив действия Томкинса, как «неуместный контакт с тыльной стороной соперника во время игры» (максимальное наказание за такого рода проступки).

Сам матч, к слову, завершился, победой «Каталанс Драгонс» — 26:24, а «виновник торжества» отрицает свою вину, настаивая, что все произошло случайно.

«Если вы посмотрите кадры захвата, то увидите, что я находился в неудобном положении, пытаясь удержать соперника на земле. Я смотрю вниз, и в схватке моя рука оказывается на его ягодицах. Я сделал тысячи и тысячи захватов за годы в регби, не будучи обвиненным в чем-то подобном. Надеюсь, люди поверят, что все произошло совершенно случайно», — написал трехкратный чемпион Суперлиги Джоэл Томкинс в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил пять лет дисквалификации.

Фото Swpix.com

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