Знаменитый «летающий человек» погиб в Дубае: впечатляющее видео трюков Винса Реффе

Знаменитый пилот реактивного ранца Винс Реффе из Jetman Dubai разбился в Дубае, сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что 36-летний француз, прославившийся на весь мир выполнением экстремальных трюков, погиб в результате несчастного случая во время тренировочного полета на турбореактивных крыльях из углеродного волокна. Подробности трагедии не сообщаются, ведется расследование обстоятельств смерти «летающего человека».

«Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и ко всем, кто встречался и работал с ним», — написала команда Jetman на своем официальном сайте.

Отметим, что Реффе получил известность благодаря полетам на турбореактивных крыльях из углеродного волокна, которые развивают скорость до 402 км/ч, а также прыжкам с парашютом (родители француза занимались парашютным спортом, и он с детства был приобщен к этому сложному и опасному виду спорта).

За свою карьеру Винс Реффе успел прыгнуть с самого высокого в мире небоскреба — Бурдж-Халифа в Дубае (828 м). На его счету полет рядом с пассажирским самолетом Emirates Airbus A380, прыжок с напарником с вершины Юнгфрау в Швейцарских Альпах с залетом в… летящий самолет, а также полет на сумасшедшей скорости сквозь пещеру Тяньмэнь в Китае.

«Мы все время делаем что-то, что никто не делал, — рассказывал Винс Реффе в интервью „Франс Пресс“ в октябре 2020-го. — У нас столько задумок, а жизнь коротка».

Добавим только, что джетпак Jetman Dubai, на котором блестал Реффе, позволяет развивать скорость до 402 км/ч, пролетая до 50 км, и подниматься на высоту 6 тысяч метров, а также зависать, менять направление полета и выполнять сложные акробатические трюки, включая петли. Изобретение принадлежит швейцарскому летчику-изобретателю Иву Росси. В 2019 году он представил модель с вертикальными взлетом и посадкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-летний бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время заезда.

Фото jetman.com

411

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter