Дерюгина отреагировала на отказ России ехать на ЧЕ в Киев, вспомнив погром во Дворце спорта

Президент Федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина прокомментировала отказ сборной России ехать в Киев на чемпионат Европы, который состоится без зрителей в столичном Дворце спорта 26−29 ноября (спортсменки из 24 стран разыграют восемь комплектов наград).

«Во-первых, это их право, во-вторых, у них свои отношения с Украиной, — цитирует Ирину Дерюгину ukrinform.ua. — В 2004 году россияне приезжали. Во-первых, они выкупили у меня все билеты, постарались сделать пустым зал.

Затем они привезли банду парней, которые разбили внизу все окна во Дворце спорта. Это было. Кроме того, были еще различные моменты. Их все не устраивало. Хорошо, что был хороший руководитель, который сказал: «Если что-то не устраивает — двери открыты. У нас есть свои организаторы, которые все предоставляют».

Сейчас все страны очень прибавили. Все любят гимнастику и соскучились по соревнованиям".

Кстати, официальный гимн чемпионата Европы в Киеве — композицию Only You, написанную Алексеем Потапенко, исполнила украинская певица и телеведущая Мишель Андраде.

Напомним, что изначально чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был пройти в Киеве с 21 по 24 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая украинская гимнастка Анна Бессонова стала мамой.

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