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Спорт

Купил баранов — занимаюсь сельским хозяйством, — Хабиб высказался о шансах возобновить карьеру

19:31 19 ноября 2020
Хабиб Нурмагомедов

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который после досрочной победы над американцем Джастином Гэйтжи (29-й в 29 поединках!) неожиданно объявил об уходе из смешанных единоборств, рассказал о ближайших планах на будущее и шансах возобновить карьеру.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и так далее, больше времени уделить образованию (32-летний Хабиб учится на заочном отделении в Российском экономическом университете имени Плеханова. — Авт.). В ближайшие пять лет.

Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться.

Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет", — приводит ТАСС слова Хабиба Нурмагомедова, заработавшего за карьеру более 100 млн долларов.

Кстати, совсем недавно, когда появились призывы присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России, вандалы в Челябинске испортили граффити с его изображением, написав черной краской: «Он не наш герой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб обрушился с проклятиями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Фото РИА «Дагестан», ВК-паблик «Регион 74»

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