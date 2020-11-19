В аэропорту Цюриха к нам относились, как к прокаженным, — менеджер сборной Украины о закулисье отмененного матча

Накануне на футбольных полях Европы финишировал групповой турнир Лиги наций, в финальную часть которого пробились сборные Франции, Испании, Италии и Бельгии. Впрочем, судьба отмененного матча Швейцария — Украина, который должен был состояться 17 ноября в Люцерне, неизвестна до сих пор.

По последней информации, УЕФА вынесет решение (новая дата поединка, техническое поражение одному из соперников или жребий) на следующей неделе после детального изучения аргументов заинтересованных сторон.

Занавес над тем, что происходило с нашей командой в Швейцарии (напомним, что Малиновский, Кривцов и Мораес сдали в Люцерне положительные тесты на COVID-19, но после возвращения на родину тесты Кривцова и Мораеса оказались… отрицательными), приподнял менеджер сборной Украины Алексей Таргонский.

«В этом тренировочном сборе я принимал участие не только как очевидец, но и как непосредственный организатор, поэтому четко понимаю все, что там происходило, — цитирует Алексея Таргонского официальный сайт УАФ. — Мы прилетели в Щвейцарию 15 ноября, и в аэропорту никаких проблем не было. Нас встретили, предоставили транспорт. Проблемы начались, когда мы получили результаты тестирования. После этого швейцарские власти, а именно медицинский комитет этого региона, начали вести себя несколько странно.

Нам выдвинули требование в очень важный предыгровой день прибыть на стадион в 17:00 и еще раз пройти там тестирование перед тренировкой. При этом раздевалку команде не предоставили. Странно, ведь футболистам перед занятием при необходимости нужно воспользоваться туалетом, попить чаю или сделать массаж. Со своей стороны мы предложили сдать тесты в отеле в 16:00. Тогда бы мы все успевали и не сорвали тренировку.

Организаторы вроде бы пошли нам на уступки, прислали в отель представителей лаборатории, но на… 17:00. Мы сдали тесты, но поскольку тренировка была запланирована на 18:00, все пошло кувырком. Приехали на стадион, раздевалки были закрыты. Футболисты обули бутсы только перед выходом на поле. Понятное дело — ни туалета, ни чая. Были неприятно поражены таким дискриминационным отношением со стороны хозяев.

В день матча, несмотря на то, что тесты были положительными даже у двух игроков, которые недавно переболели Covid, а поэтому вызывали определенные сомнения, мы предложили врачу Люцерна еще раз протестировать нас. Мы предложили сдать тесты 17-го, дождаться их результатов и 18-го сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины. Но врач не согласился на это предложение, добавив, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной.

Андрей Шевченко до последнего готовился к игре. В день матча даже состоялась предыгровое совещание, оно началось в 10:30 и проходило онлайн. При этом я видел, что сборная Швейцарии так же серьезно настраивалась на игру. Поэтому я считаю, что решение властей Люцерна было неверным".

Предматчевая тренировка сборной Украины в Люцерне началась с опозданием

Менеджер сборной рассказал также, когда делегации украинской команды сообщили об отмене поединка, и как сборная с приключениями добиралась из Швейцарии домой.

«Мы узнали, что игра отменена по непонятным причинам из официального письма и непосредственно от врача, главы медицинской службы кантона Люцерн. Врач ссылался на швейцарские законы и никоим образом не считался с регламентом УЕФА. Нам сообщили, что мы должны находиться в 10-дневном карантине.

В качестве уступки нам разрешили вылететь на следующий день чартерным рейсом. Но рейс перенесли с 12 на 14 часов по местному времени. И вообще с нами не очень хорошо обошлись в аэропорту Цюриха. Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты.

Также хочу добавить, что хозяева нам предоставили поле для тренировки в день игры очень плохого качества. Мы обращали на это их внимание. Швейцарцы обещали подготовить поле, но в итоге оно оказалось в столь неудовлетворительном состоянии, что существовал риск получить травму",— подытожил Таргонский.

Тренерская скамья сборной Украины на стадионе в Люцерне так и осталась пустовать

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Фото uaf.ua, Евгения КРАВСА

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