Где смотреть онлайн «Ингулец» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 10-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 20 ноября, матчем между «Рухом» и «Мариуполем» на «Арене Львов» после паузы, связанной с поединками сборных, возобновятся баталии в чемпионате Украины по футболу.

К сожалению, намеченный на 21 ноября поединок 10-го тура «Олимпик» — «Заря» перенесен УПЛ на неопределенный срок из-за массового заражения футболистов, тренеров и персонала донецкой команды коронавирусом (в частности, не осталось ни одного здорового вратаря).

В субботу, 21 ноября, состоятся поединки с участием грандов. «Динамо», ослабленное перед намеченным на 24 ноября на «Олимпийском» матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» потерей игроков из-за коронавируса (кроме того, защитник Тымчик прооперирован в Испании, а форвард Русин сломал ключицу в спапрринге) проведет в Кропивницком встречу с новичком УПЛ «Ингульцом» из Петрово. Ранее соперники друг с другом не встречались. А «Шахтер» перед визитом в Менхенгладбах к «Боруссии» (25 ноября) примет в Киеве «Александрию».

Во встрече подопечных Сергея Лавриненко и Мирчи Луческу букмекеры отдают предпочтение гостям. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Ингульца» принимает с коэффициентом 6,90, на ничью — 4,50, на успех киевлян — 1,46.

Чемпионат Украины. 10-й тур

20 ноября (пятница)

«Рух» — «Мариуполь» 19:00 «Футбол 1»

21 ноября (суббота)

«Ингулец» — «Динамо» 14:00 «Футбол 2»

«Шахтер» — «Александрия» 17:00 «Футбол 2»

22 ноября (воскресенье)

«Минай» — «Днепр-1» 14:00 «Футбол 1»

«Десна» — «Львов» 17:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Колос» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (9 матчей);

2. «Шахтер» — 19 (9);

3. «Ворскла» — 16 (9);

4. «Десна» — 16 (9);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Олимпик» — 13 (9);

7. «Александрия» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 12 (9);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Днепр-1» — 8 (9);

11. «Ингулец» — 7 (9);

12. «Минай» — 6 (8);

13. «Рух» — 4 (9);

14. «Львов» — 4 (8).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Филипп Будковский («Десна»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко, Сергей Политыло (оба — «Днепр-1»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Селезнев («Колос»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал «Динамо» и «Шахтер» по итогам матчей Лиги чемпионов.

Фото ФК «Динамо»

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