Ибрагимович удивил одноклубников по «Милану» щедрыми подарками

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, подаривший себе на 39-летие шикарное авто, придумал, как поднять моральный дух команды, подарив одноклубникам по игровой приставке PlayStation 5 в день релиза консоли (стоимость с оптическим приводом — 499 евро, без привода — 399 евро).

Фотографии со словами благодарности шведу, зарабатывающему в год 7 млн долларов, опубликовали сразу несколько игроков первой команды «Милана» — Матео Мусаккьо, Саму Кастильехо и Рафаэль Леао.

К слову, уже начались съемки фильма «Я — Златан», посвященного знаменитому форварду. Как сообщает Football Italia, одним из сценаристов картины, которая выйдет на экраны осенью следующего года, будет Давид Лагеркранц, написавший ранее одноименную биографию лучшего бомбардира в истории сборной Швеции.

Отмечается, что в фильме расскажут о юности Златана и его первых годах в профессиональном футболе. Молодого игрока сыграют два актера — один покажет шведа в возрасте 11--13 лет, а другой — в возрасте 17--23 лет.

Добавим, что, несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст, именно бывший нападающий «Мальме», «Аякса», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» во многом поспособствовал тому, что «Милан» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В пяти матчах серии А Златан забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златана Ибрагимовича заподозрили в романе с итальянской красавицей.

Фото Instagram

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