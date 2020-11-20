Российская чемпионка мира по боксу по прозвищу Кувалда утроила скандал на борту самолета

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, которую в свое время считали любовницей Владимира Путина, пожаловалась в Instagram, что стюардессы «Аэрофлота» испортили ей настроение в бизнес-классе. Видите ли, попросили 44-летнюю российскую звезду спорта, которая в 22 боях одержала 22 победы, надеть маску.

«Сейчас люди злые в эпидемию? Или я девочка-скандал? — написала Наталья Рагозина. — Пришла, никого не трогая, вовремя. Самолет «Аэрофлота» опоздал. Маску сходу как никогда, а как пить воду или шампанское? Да, я такая как есть!!! А вот стюардесса по имени не Жанна даже, но решила, что она главная. Типа борт ее, и всем надо настроение испортить сходу, неважно, в бизнесе ты или в экономе.

Моя мечта была в детстве стать стюардессой, но, когда я встречаю таких не в адеквате «очаровашек», провоцирующих целенаправленно скандал! Такое чувство, всех набрали в «Аэрофлот» по объявлению!

Виталий (похоже, речь о министре транспорта России и экс-главе «Аэрофлота» Виталии Савельеве. — Авт.), при всем уважении сделай ревизию, иначе точно будет скандал! Это не впервые! Держу себя в руках!"

«Боже, какая же ты гнилая бабища. Если бы тут не написали кто ты, боксерша какая то или алкашка самолетная хз. Вот почему русских не любят. Любое говно вот такое мнит о себе. Aeroflot — гнать таких идиотов нужно», «Не ожидала, что известная спортсменка будет вести себя как малограмотная хабалка на рынке. В чем проблема надеть маску? Корона мешает?» — негодуют в комментариях подписчики.

Отметим, что после завершения блестящей карьеры в 2009 году Наталья Рагозина, имя которой внесено в Книгу рекордов Гиннесса, снялась в кинофильме «Белая медведица» и в сериале «Затмение», а также написала книгу «Нокаут от блондинки». Немалый резонанс у публики вызвали ее съемки в обнаженном виде для немецкого таблоида Bild и журнала Sim.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Шнуров посвятил сборной России по футболу, опозорившейся в Белграде, матерное стихотворение.

Фото championat.com, Sim, Bild. de

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