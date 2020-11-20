Врача, запретившего сборной Украины сыграть в Швейцарии, обвинили в двойных стандартах

Судьба матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, отмененного 17 ноября, по-прежнему не решена (скорее всего, УЕФА вынесет свой вердикт на следующей неделе).

Напомним, что после прибытия команды Андрея Шевченко в Швейцарию на решающий поединок за сохранение места в элитном дивизионе турнира три футболиста сборной — Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес — сдали положительный тест на коронавирус, после чего главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл (на фото) своим решением отправил всю сборную Украины на карантин, и УЕФА матч на «Свисспорарене» отменил (хотя медицинский протокол главного футбольного органа Европы был украинской стороной соблюден: у «желто-синих» было 13 здоровых футболистов, в том числе вратарь).

Еще большие сомнения в объективности 50-летнего швейцарского чиновника, который, кстати, не скрывает, что болеет за футбольную сборную своей страны, стали закрадываться, когда спустя двое суток, после возвращения на родину, Кривцов и Мораес сдали (в лаборатории, сертифицированной УЕФА!)… негативные тесты на COVID-19. Более того, оба игрока «Шахтера» недавно переболели коронавирусом и так быстро заразиться повторно (с учетом наличия антител), по утверждению специалистов, просто не могли. Не удивительно, что УЕФА готов был разрешить сыграть «зараженному» дуэту против Швейцарии.

Теперь господина Роджера Харстолла и его департамент обвинила в двойных стандартах украинская община в Швейцарии, вспомнив о его «принципиальности» в начале ноября.

«Столь принципиальным департамент здравоохранения и социальной политики кантона Люцерн был не всегда, — говорится в сообщении на странице Ukrainian Society of Switzerland в Facebook. — Так, 6 ноября 2020 года он дал разрешение местной команде «Люцерн» поехать на поединок 7-го тура первенства Швейцарии с «Цюрихом», который состоялся на следующий день. При этом 5 ноября, по информации официального сайта ФК «Люцерн», положительный тест на COVID-19 сдал нападающий команды Марк Марлеку. Сам игрок и еще четыре члена команды, которые контактировали с инфицированным, были изолированы. Остальным футболистам клуба было приказано пройти дополнительные тесты 6 ноября, но при этом разрешено утром провести полноценную тренировку.

После получения отрицательных результатов тестов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в команде, департамент здравоохранения и социальной политики дал разрешение ее игрокам на поездку в другой город и участие в матче чемпионата Швейцарии.

Шестого ноября и среди игроков ФК «Цюрих» было зафиксировано два случая заболевания коронавирусом, о чем сообщил официальный сайт команды, не называя имен футболистов.

По информации пресс-службы «Цюриха», больные игроки отправились на изоляцию и «поскольку не было тесного контакта с другими футболистами первой команды и были соблюдены необходимые правила гигиены и защиты, после консультации с медицинской службой кантона, никаких дополнительных мер не требовалось».

Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро".

Более того, в материале отмечается, что ФК «Люцерн» пожзе поблагодарил врача кантона Роджера Харсталла за «оперативное и плодотворное сотрудничество по данному вопросу».

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали рассказ менеджера сборной Украины Алексея Таргонского о злоключениях команды Андрея Шевченко в Швейцарии.

Фото blick. ch

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