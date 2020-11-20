Украинский легкоатлет умер в канун дня рождения отца-призера Олимпийских игр

В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни молодой украинский легкоатлет Николай Багач, которому было всего 27 лет, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Николай занимался толканием ядра и представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. О причине смерти парня пока не сообщается. Николай был сыном другого известного легкоатлета, бронзового медалиста Олимпийских игр 1996 года в Атланте по толканию ядра Александра Багача, которому… 21 ноября исполнится 54 года.

В Youtube удалось найти видео успешного выступления Николая Багача на Кубке Киева в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский фигурист Николай Бондарь умер во сне.

Фото ФЛАУ

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