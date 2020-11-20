28.25 / 28.49 33.30 / 33.72
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В чемпионате Румынии забит фантастический гол «ударом скорпиона»: видео шедевра

18:03 20 ноября 2020
Гол-красавец румынского футболиста

В поединке третьего по силе дивизиона чемпионата Румынии между командами «Штьинца» (Мирослава) и «Пашкани» был забит гол-красавец, которым восхитилось даже авторитетное британское издание The Guardian.

При счете 2:0 22-летний атакующий полузащитник хозяев поля Роберт Асэвоаи откликнулся на передачу с левого фланга и шикарным «ударом скорпиона» (пяткой в падении через себя) поразил ворота аутсайдера лиги.

Добавим, что футбольный шедевр Асэвоаи помог его команде разгромить соперника (4:0) и после последнего в уходящем году домашнего матча закрепиться на первом месте в своей группе (в третьем румынском дивизионе — 10 групп).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Люнгбю» забил потрясающий по исполнению гол в поединке Кубка Дании.

Фото gsp. ro

190

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мартынюк

У лидера популярной украинской рок-группы подтвердили коронавирус

Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Пушилин

Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной "указ" Пушилина

Дмитрий Кулеба

Кулеба потроллил Лукашенко, заявившего об американских разведчиках в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер