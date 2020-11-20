В чемпионате Румынии забит фантастический гол «ударом скорпиона»: видео шедевра

В поединке третьего по силе дивизиона чемпионата Румынии между командами «Штьинца» (Мирослава) и «Пашкани» был забит гол-красавец, которым восхитилось даже авторитетное британское издание The Guardian.

При счете 2:0 22-летний атакующий полузащитник хозяев поля Роберт Асэвоаи откликнулся на передачу с левого фланга и шикарным «ударом скорпиона» (пяткой в падении через себя) поразил ворота аутсайдера лиги.

Добавим, что футбольный шедевр Асэвоаи помог его команде разгромить соперника (4:0) и после последнего в уходящем году домашнего матча закрепиться на первом месте в своей группе (в третьем румынском дивизионе — 10 групп).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Люнгбю» забил потрясающий по исполнению гол в поединке Кубка Дании.



Фото gsp. ro

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