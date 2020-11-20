Сэйвы вратарей «Динамо» и «Шахтера» признаны УЕФА лучшими в Лиге чемпионов

Блестяще отраженные удары голкиперами Русланом Нещеретом из «Динамо» и Анатолием Трубиным из «Шахтера» вошли в четверку лучших сэйвов первого круга групповой стадии Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Главный футбольный орган Европы опубликовал в своем Instagram подборку четырех лучших сэйвов (листать видео) — на первых двух позициях оказались эффектные прыжки молодых украинских вратарей.

При этом и 18-летний Нещерет, и 19-летний Трубин спасали свои команды после ударов со штрафных. Динамовец в матче с «Барселоной» на «Камп Ноу» отразил «выстрел» в «девятку» Лионеля Месси, а дончанин на столичном «Олимпийском» в игре против «Интера» справился с опаснейшим ударом Ромелу Лукаку.

Оказался причастен украинский футболист еще к одному вратарскому подвигу: полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский заставил блеснуть реакцией вернувшегося в строй после травмы немецкого стража ворот «Барсы» Марка-Андре тер Штегена.

Также в подборку лучших попал сэйв испанского голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, не позволившего отличиться Килиану Мбаппе в матче «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Динамо» 24 ноября проведет в Лиге чемпионов домашний поединок против «Барселоны», а «Шахтер» 25 ноября сразится в Германии с менхенгладбахской «Боруссией».

Ранее «ФАКТЫ» разместили видео вратарских подвигов Руслана Нещерета в матче против «Барселоны».

Фото uefa.com



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