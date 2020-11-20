«Мариуполь» без семи заразившихся игроков и тренера выстоял во Львове: видеообзор матча УПЛ

В пятницу, 20 ноября, матчем на «Арене Львов» стартовала программа 10-го тура чемпионата Украины по футболу, один из поединков которого «Олимпик» — «Заря» отменен из-за вспышки коронавируса в донецкой команде.

Чемпионат Украины. 10-й тур

«Рух» (Львов) — «Мариуполь» — 0:0.

Футболисты «Мариуполя» покинули родной город еще 17 ноября и вернуться на побережье Азовского моря не раньше 3 декабря. После поединка с «Рухом» команда Маркевича-младшего сыграет в гостях против «Львова» (27 ноября), а затем — в Кубке страны против «Вереса» (2 декабря). Да и вообще, из-за реконструкции домашней арены «Мариуполь» уже давно играет только на выезде (14 встреч подряд!).

На матч против подопечных Ивана Федыка гости вышли в значительно ослабленном составе — семь футболистов команды и главный тренер Остап Маркевич сдали положительные тесты на коронавирус.

«Рух» прогнозируемо владел игровым преимуществом, но в итоге ни один из 16 (!) ударов львовян по воротам соперника не позволил команде Ивана Федыка отпраздновать дебютный успех в УПЛ.

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (9 матчей);

2. «Шахтер» — 19 (9);

3. «Ворскла» — 16 (9);

4. «Десна» — 16 (9);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Олимпик» — 13 (9);

7. «Александрия» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 13 (10);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Днепр-1» — 8 (9);

11. «Ингулец» — 7 (9);

12. «Минай» — 6 (8);

13. «Рух» — 5 (10);

14. «Львов» — 4 (8).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Филипп Будковский («Десна»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко, Сергей Политыло (оба — «Днепр-1»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Селезнев («Колос»).

В 10-м туре УПЛ сыграют также: «Ингулец» — «Динамо», «Шахтер» — «Александрия» (21 ноября), «Минай» — «Днепр-1», «Десна» — «Львов» и «Ворскла» — «Колос» (22 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Ингулец» — «Динамо», в котором не смогут сыграть 15 подопечных Мирчи Луческу.

Фото ФК «Рух»

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