Названа сумма, которую сборная Украины заработала в Лиге наций

Национальная сборная Украины, которая не сыграла матч Лиги наций против Швейцарии из-за запрета местных властей на проведение поединка, заработала круглую сумму за участие в турнире.

Гарантированные выплаты «желто-синим» за выступление в дивизионе А составили 2,25 млн евро. Тем самым, наша команда повысила более чем в два раза свой «гонорар» по сравнению с первым сезоном турнира, где, выступая в дивизионе В, сборная Украины заработала 1 млн в евровалюте.

Отметим, что победителям своих отборочных групп дивизиона А Лиги наций, оформившим выход в финальную часть, полагается солидный финансовый бонус. Победитель турнира дополнительно получит 6 млн евро, финалист — 4,5 млн, занявший третье место заработает 3,5 млн, а четвертое — 2,5 млн.

Добавим, что окончательное решение о судьбе поединка Лиги наций между Швейцарией и Украиной европейские футбольные чиновники должны вынести в понедельник, 23 ноября. Среди возможных вариантов — техническое поражение сборной Украины, проведение матча в другую дату, в том числе на нейтральном поле, и определение результата жребием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина будет во второй «корзине» при жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

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