44 гола в 40 матчах: назван лучший молодой футболист 2020 года

Норвежский форвард Эрлинг Холанд, еще в пятилетнем возрасте установивший мировой рекорд, признан лучшим молодым футболистом мира по итогам 2020 года.

Нападающий дортмундской «Боруссии» опередил в итоговом голосовании престижной награды Golden Boy таких конкурентов, как победителя Лиги чемпионов-2020 Альфонсо Дэвиса («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»), Каллума Хадсона-Одои («Челси»), Винисиуса Жуниора («Реал») и других. Также в топ-100 списка претендентов были включены динамовец Георгий Цитаишвили и Тете из «Шахтера», а в топ-40 попали Владислав Супряга из «Динамо» и «горняк» Маркос Антонио.

В прошлом сезоне 20-летний норвежец, трансферная стоимость которого оценивается в 80 млн евро, добился невероятного показателя, забив в 40 матчах на клубном уровне 44 мяча. Отметим, что первую часть сезона Эрлинг провел в «Зальцбурге», а зимой перешел в дортмундскую «Боруссию» за 45 млн евро.

Добавим, что престижная награда Golden Boy была учреждена в 2003 году авторитетным итальянским изданием Tuttosport. В прошлом году ее обладателем стал португалец Жоау Фелиш.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Чиро Иммобиле из «Лацио» стал обладателем «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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