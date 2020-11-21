Украинский чемпион мира нарушил дисквалификацию и надолго отстранен от соревнований

32-летний украинский пауэрлифтер Антон Крюков, выступающий в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дисквалифицирован на 18 месяцев. Ранее от коронавируса умер многократный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу Сергей Кузнецов.

Примечательно, что уроженец Мариуполя уже отбывал с декабря 2017-го двухлетнюю дисквалификацию после того, как на ЧМ-2017 в Мехико в его анализах был обнаружен запрещенный препарат метилгексанамин (стимулятор, повышающий выносливость и сжигающий при этом жиры). Но, не «досидев» буквально месяц из положенного срока, принял участие в Кубке Украины, проходившем в Днепре. В итоге, как сообщает сайт Международного паралимпийского комитета, Крюков получил дополнительную дисквалификацию на 18 месяцев, которая истечет 21 июля 2021 года.

Отметим, что в феврале нынешнего года в Великобритании украинский спортсмен стал чемпионом мира в весовой категории до 107 кг. При этом Антон установил мировой рекорд в жиме лежа, подняв штангу весом 240 кг.

Добавим, что Крюков — участник двух Паралимпийских игр (седьмое место в Лондоне-2012 и пятое место в Рио-2016), победитель чемпионата Европы и Кубка мира. В прошлом борец-вольник, в августе 2008 года Антон получил огнестрельное ранение, которое привело к ампутации левой ноги, после чего занялся пауэрлифтингом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец UFC Александр Доскальчук дисквалифицирован за применение допинга.

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