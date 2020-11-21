«Динамо» без 14 футболистов обыграло в гостях «Ингулец»: видеообзор матча

В субботу, 21 ноября, программа 10-го тура чемпионата Украины по футболу продолжилась двумя матчами с участием представителей нашей страны в Лиге чемпионов.

Чемпионат Украины. 10-й тур

21 ноября (суббота)

«Ингулец» (Петрово) — «Динамо» (Киев) — 0:2 (Гармаш, 15, Шапаренко, 80). Молодежные составы — 0:6.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шепелев, Гармаш (Бэлуцэ, 90+1), Шапаренко, Буяльский, де Пена (Цитаишвили, 82), Супряга (Вербич, 63).

20 ноября (пятница)

«Рух» (Львов) — «Мариуполь» — 0:0.

Динамовцы Киева приехали в Кропивницкий, где свои домашние матчи проводит новичок премьер-лиги «Ингулец», без 14 игроков первой команды. Бурда, Тымчик, Костевич, Русин отсутствовали по причине травм, а Цыганков, Сидорчук, Родригес, Сирота, Дуэлунд, Попов, Нещерет, Леднев, Шабанов и Андриевский сдали положительные тесты на COVID-19.

Впрочем, несмотря на все проблемы, Мирче Луческу удалось выставить вполне боеспособный состав. И уже на 15-й минуте гости открыли счет. Правда, получился он курьезным: защитник «Ингульца», выбивая мяч, попал в стелившегося в подкате Буяльского, сфера отскочила к стоявшему в центре штрафной Гармашу, и полузащитник, быстро сориентировавшись, пробил точно по воротам. К слову, этот забитый мяч стал для Дениса первым в составе «бело-синих» с 28 июля 2019 года, когда он отличился в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера», после чего успел поиграть в аренде в Турции за «Ризеспор».

Удвоить счет мог де Пена, замыкавший головой навес Кендзеры, но хозяев спасла штанга. «Ингульцу» же удалось забить в ворота лидера, когда Козак выиграл позиционную борьбу после подачи со штрафного и переправил мяч в сетку, но арбитр после консультации с видеоассистентом отменил гол, зафиксировав офсайд.

После перерыва обоюдоострая игра продолжилась, и команды держали в напряжении до 80-й минуты, когда динамовцы сняли все вопросы о победителе, забив второй мяч. Шапаренко получил мяч от Гармаша в районе полукруга перед штрафной площадкой и пробил точно в угол ворот. В итоге динамовцы продолжают единолично лидировать в турнирной таблице, опережая своего главного конкурента — донецкий «Шахтер».

Положение команд:

1. «Динамо» — 23 очка (10 матчей);

2. «Шахтер» — 19 (9);

3. «Ворскла» — 16 (9);

4. «Десна» — 16 (9);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Олимпик» — 13 (9);

7. «Александрия» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 13 (10);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Днепр-1» — 8 (9);

11. «Ингулец» — 7 (10);

12. «Минай» — 6 (8);

13. «Рух» — 5 (10);

14. «Львов» — 4 (8).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Филипп Будковский («Десна»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко, Сергей Политыло (оба — «Днепр-1»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Селезнев («Колос»).

В 10-м туре УПЛ сыграют также: «Шахтер» — «Александрия» (21 ноября), «Минай» — «Днепр-1», «Десна» — «Львов» и «Ворскла» — «Колос» (22 ноября). Матч «Олимпик» — «Заря» перенесен на неопределенный срок из-за массового заражения COVID-19 в стане донецкого клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мариуполь» без семи заразившихся игроков и тренера добыл ничью во Львове.

Фото ФК «Ингулец»

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