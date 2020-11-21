«Динамо» — «Барселона»: прогноз букмекеров на поединок Лиги чемпионов

Во вторник, 24 ноября, киевское «Динамо» на пустом «Олимпийском» в ослабленном COVID-19 и травмами составе проведет матч группового турнира Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БАРСЕЛОНА»

В трех стартовых турах ЛЧ вице-чемпион Испании разгромил дома «Ференцварош» (5:1), увез три очка со стадиона «Ювентуса» (2:0) и не без труда справился на своем поле с командой Мирчи Луческу (2:1). В свою очередь, «Динамо», кроме фиаско на «Камп Ноу», на родном «Олимпийском» уступило чемпиону Италии (0:2) и упустило победу над подопечными Сергея Реброва в Будапеште (2:2).

Ранее каталонский и украинский гранды противостояли друг другу целых 11 раз. Три победы записали в свой актив динамовцы, одна встреча завершилась вничью и семь раз удача улыбалась «гранатово-синим» (разница мячей — 20:16 в пользу испанцев). «Динамо» — «Барселона»: 2:3 и 1:1 в 1991 году, 0:2 и 0:3 в 1992-м, 3:1 и 1:4 в 1993-м, 3:0 и 4:0 в 1997-м, 0:2 и 1:2 в 2009-м, а также 1:2 в 2020-м.

Видеообзор матча «Барселона» — «Динамо» — 2:1 (4 ноября 2020 года)

В предстоящем поединке букмекеры отдают безоговорочное преимущество подопечным голландца Рональда Кумана, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа «Динамо» — 7,90, ничья — 5,40, выигрыш «Барселоны" — 1,38.

«Олимп»: победа «Динамо" — 7,36, ничья — 5,37, выигрыш «Барселоны» — 1,4.

1xbet: победа «Динамо» — 7,8, ничья — 5,5, выигрыш «Барселоны" — 1,41.

«Фаворит Спорт»: победа"Динамо" «Барселоны» — 7,90, ничья — 5,50, выигрыш «Барселоны» — 1,36.

William Hill: победа «Динамо» — 7,00, ничья — 5,50, выигрыш «Барселоны» — 1,33.

Напомним, что в другом матче в группе G в Турине сыграют итальянский «Ювентус» и возглавляемый Сергеем Ребровым венгерский «Ференцварош».

Положение команд после трех туров: 1. «Барселона» — 9 очков; 2. «Ювентус» — 6; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке чемпионата Украины без 14 зараженных и травмированных футболистов победило «Ингулец».

Фото ФК «Динамо»

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