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Спорт

Экс-футболист «Шахтера» рассказал о случаях пьянства на сборах при Луческу

19:46 21 ноября 2020
Артем Федецкий

Экс-футболист ряда украинских клубов и национальной сборной Артем Федецкий вспомнил период выступлений за донецкий «Шахтер» и самые тяжелые тренировочные сборы в своей карьере.

«Самые тяжелые сборы, которые были в моей жизни, это сборы в Австрии или Швейцарии при Луческу в «Шахтере». Там бразильцы в кусты падали в лесу, рыгали, Жадсон ходил пешком, Илсиньо валялся в кустах. Было весело.

Но я как молодой, первый раз поехавший на сборы, понимал, что надо будет много бегать. И терпел. Но Илсинью точно рыгал, через раз. Все время стоял «раком» в лесу, в кустах, а Жадсон и Виллиан пешочком сзади шли. Общий километраж, который мы пробегали? Километров восемь, наверное. Но там больше не километраж, а темп играл роль. Впереди всех бежал тренер по физподготовке Николини, который задавал темп, а потом уже «тащили» Хюбшман и Левандовски. Но они такие «звери»… Еще Саня Кучер неплохо бежал.

Луческу нам разрешал бутылочку вина выпить. По одной на стол. Это хорошо для пищеварения. Он говорил: «Съешьте обязательно мяса после хорошей нагрузки, а потом бокал вина выпейте». А Хюбшман и Левандовски ждали, пока все тренера уйдут, а потом с каждого столика себе еще по бутылочке вина брали (смеется). Сказали же! А на следующий день две тренировки, и общая картинка не менялась — они были первыми и «тащили». Залили себе с вечера бензин — и побежали!" - поделился воспоминаниями Федецкий в эфире Youtube-программы «От души в душу».

Два "моторчика" "Шахтера" и любители вина Хюбшман и Левандовски

Отметим, что воспитанник «Шахтера» после выпуска из академии в 2002 году выступал за вторую и третью команды «горняков», а в основном составе провел лишь один сезон, 2008/2009, сыграв во всех турнирах 9 матчей (забил 1 мяч).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» готовил открытие памятника Мирче Луческу в честь юбилея тренера, но все испортил его переход в «Динамо».

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