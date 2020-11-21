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Спорт

«Лицо надуло, лежал три дня»: Усик признался, что переболел коронавирусом

21:21 21 ноября 2020
Александр Усик

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, единогласным решением судей победивший британца Дерека Чисору, признался, что переболел коронавирусом. Правда, было это не во время подготовки к поединку, а еще во время первой волны пандемии.

«Я и не паниковал тогда особо. Говорил, что мы все этим переболеем. То, что есть вирус, — он есть. Люди всегда болеют весной и осенью.

У меня вообще ситуация была такова: я лечил зубы, а через время у меня надуло лицо и появилась температура. Я не сильно переживал по этому поводу, потому что мне вставляли зубы и все такое. Но потом моя супруга, великолепная и благоверная, говорит: «Слушай, я нюх потеряла». И мы вызвали доктора, который проверил нас обоих, и действительно все подтвердилось. Хотя у всего нашего окружения, которое живет и работает с нами, было все нормально — ни у кого ничего не обнаружилось.

Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня — 37.2 или 38 градусов, ну и слабость. Я все время лежал на кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть. Моя позиция в этом вопросе — мы много паникуем. То есть людей загоняют в панику, которая является причиной еще больших проблем. Люди начинают много всего додумывать, хотя они полностью здоровы", — поделился крымчанин в интервью собственному Youtube-каналу USYK17.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик может сойтись в ринге с Джошуа в том случае, если сорвутся бои британца с Тайсоном Фьюри.

Фото K2 Promotions

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