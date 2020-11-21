Где смотреть онлайн «Динамо» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 24 ноября, киевское «Динамо» сыграет без зрителей на столичном «Олимпийском» поединок 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Барселоны». Букмекеры сделали свои прогнозы на противостояние команд Мирчи Луческу и Рональда Кумана.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БАРСЕЛОНА»

«Динамо» после обидного поражения на «Камп Ноу» (1:2) провело два поединка в рамках украинской премьер-лиги. Сначала «бело-синие» в ослабленном составе были разгромлены «Шахтером» (3:0), а в прошлую субботу победили в Кропивницком «Ингулец» — 2:0 (Гармаш, 15, Шапаренко, 80). Команда Мирчи Луческу продолжает удерживать лидерство в чемпионате страны, на три очка опережая подопечных Луиша Каштру.

Видеообзор матча «Ингулец» — «Динамо» — 0:2

А вот «Барселона», оставшаяся без президента клуба Жозепа Бартомеу, в кои-то веки идет в испанской Ла Лиге лишь на 10-м месте. После четырех подряд поединков без побед в ла лиге каталонцы разгромили «Бетис» (5:2), а 21 ноября (в 800-м поединке Лионеля Месси за каталонский клуб!) уступили в Мадриде «Атлетико» — 0:1 (Карраско, 45+3) да еще потеряли из-за травмы колена столпа обороны Жерара Пике (предположительно, футболист выбыл из строя на срок шесть-восемь недель).

Видеообзор матча «Атлетико» — «Барселона» — 1:0

Впрочем, в Лиге чемпионов у «Барсы» — полный порядок. Вслед за разгромом «Ференцвароша» (5:1) Лионель Месси и компания победили в гостях «Ювентус» (2:0) и одолели на «Камп Ноу» «Динамо» (2:1), уверенно возглавляя группу.

В прямой трансляции поединок «Динамо» — «Барселона» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом встречи на «Олимпийском» (в 21:00) и после финального свистка обсудят события в столице Украины. Также прямая трансляция из Киева запланирована на канале «Матч! Футбол 1» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой турнир. 4-й тур

24 ноября (вторник)

«Ренн» — «Челси» 19:55 «Футбол 2»

«Краснодар» — «Севилья» 19:55 «Футбол 3»

«Динамо» — «Барселона» 22:00 «Футбол 1», «Матч! Футбол 1»

«Ювентус» — «Ференцварош» 22:00 «Футбол 3»

25 ноября (среда)

«Боруссия» М. — «Шахтер» 19:55 «Футбол 2»

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити» 19:55 «Футбол 1»

«Интер» — «Реал» 22:00 «Футбол 1»

«Ливерпуль» — «Аталанта» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что в другом поединке в группе G 24 ноября в Турине сыграют «Ювентус» и «Ференцварош».

Положение команд: 1. «Барселона» — 9 очков; 2. «Ювентус» — 6; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Лиге чемпионов уступило дома «Ювентусу» и упустило в гостях победу над «Ференцварошем».

Фото ФК «Динамо»

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