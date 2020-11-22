«Боруссия» М. — «Шахтер»: прогноз букмекеров на поединок Лиги чемпионов

В среду, 25 ноября, донецкий «Шахтер» на стадионе «Боруссия-Парк» в немецком Менхенгладбахе проведет матч группового турнира Лиги чемпионов против местной «Боруссии» (начало — в 19:55 по киевскому времени).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БОРУССИЯ» М. — «ШАХТЕР»

В трех стартовых турах ЛЧ четвертая команда Германии по итогам прошлого сезона разошлась миром на выезде с «Интером» (2:2) и упустила дома победу над «Реалом» (2:2), а также не оставила камня на камне от «Шахтера» в Киеве (6:0). В свою очередь, «горняки», кроме разгромного поражения от менхенгладбахцев, на выезде неожиданно обыграли «Реал» (3:2) и сыграли вничью с «Интером» в Киеве (0:0).

Видеообзор матча «Шахтер» — «Боруссия» М. — 2:1 (3 ноября 2020 года)

В предстоящем поединке букмекеры отдают очевидное преимущество менхенгладбахцам, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит Спорт»: победа «Боруссии» М. — 1,52, ничья — 4,85, выигрыш «Шахтера» — 5,90.

«Париматч»: победа «Боруссии» М. — 1,55, ничья — 4,70, выигрыш «Шахтера» — 5,60.

1xbet: победа «Боруссии» М. — 1,555, ничья — 4,58, выигрыш «Шахтера» — 6,45.

«Марафон»: победа «Боруссии» М. — 1,54, ничья — 4,55, выигрыш «Шахтера» — 6,40.

William Hill: победа «Боруссии» М. — 1,50, ничья — 4,33, выигрыш «Шахтера» — 6,50.

Напомним, что в другом матче в группе B в Милане сыграют итальянский «Интер» и мадридский «Реал».

Положение команд после трех туров: 1. «Боруссия» М. — 5 очков; 2. «Шахтер» — 4; 3. «Реал» — 4; 4. «Интер» — 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в меньшинстве не смог в Киеве обыграть «Александрию».

Фото ФК «Шахтер»

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