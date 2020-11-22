Где смотреть онлайн «Боруссия» М. — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 25 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет без зрителей на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе поединок 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против местной «Боруссии». Букмекеры сделали свои прогнозы на противостояние команд Марко Розе и Луиша Каштру.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БОРУССИЯ» М. — «ШАХТЕР»

«Шахтер» после самого крупного домашнего поражения в истории выступлений в еврокубках (0:6) провело два поединка в рамках украинской премьер-лиги. Сначала «горняки» разгромили принципиального соперника киевское «Динамо» — 3:0 (Мораес, 34, Маркос Антонио, 66, Алан Патрик, 73), а в прошлую субботу не смогли на «Олимпийском» обыграть «Александрию», играя полтора тайма в меньшинстве, — 1:1 (Додо, 47 — Банада, 53). Несмотря на потерю очков, команда Луиша Каштру продолжает занимать второе место, отставая от «Динамо» на три пункта.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Александрия» — 1:1

А вот «Боруссия» после легкой прогулки в Киеве в двух поединках бундеслиги не смогла одержать победу. Сначала подопечные Марко Розе в результативном матче, дважды ведя в счете, уступили на выезде «Байеру» — 3:4 (Штиндль, 18, с пенальти, 30, Лазаро, 90+4 — Аларио, 27, 41, Бэйли, 68, Баумгартлингер, 82), а в минувший уик-энд в большинстве на последних минутах упустили домашнюю победу над «Аугсбургом» — 1:1 (Нойхаус, 5 — Калиджури, 88). В турнирной таблице менхенгладбахцы занимают седьмое место, набрав после восьми матчей 12 очков, отставая от лидирующей «Баварии» на 7 баллов.

Видеообзор матча «Боруссия» М. — «Аугсбург» — 1:1

В прямой трансляции поединок «Боруссия» М. — «Шахтер» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом встречи на «Боруссия-Парк» (в 19:00) и после финального свистка обсудят события в Менхенгладбахе.

Лига чемпионов. Групповой турнир. 4-й тур

24 ноября (вторник)

«Ренн» — «Челси» 19:55 «Футбол 2»

«Краснодар» — «Севилья» 19:55 «Футбол 3»

«Динамо» — «Барселона» 22:00 «Футбол 1», «Матч! Футбол 1»

«Ювентус» — «Ференцварош» 22:00 «Футбол 3»

25 ноября (среда)

«Боруссия» М. — «Шахтер» 19:55 «Футбол 2»

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити» 19:55 «Футбол 1»

«Интер» — «Реал» 22:00 «Футбол 1»

«Ливерпуль» — «Аталанта» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что в другом поединке в группе В 25 ноября в Милане сыграют «Интер» и «Реал».

Положение команд: 1. «Боруссия» М. — 5 очков; 2. «Шахтер» — 4; 3. «Реал» — 4; 4. «Интер» — 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сэйвы вратарей «Шахтера» Трубина и «Динамо» Нещерета признаны УЕФА лучшими в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Шахтер»

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