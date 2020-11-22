Украинец Михаил Романчук побил рекорд Европы: первой поздравила красавица-жена

Двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира, 24-летний пловец из Ровно Михаил Романчук, женившийся на знаменитой легкоатлетке Марине Бех, установил новое европейское достижение на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.

Представляя на состязаниях серии International Swimming League в Будапеште итальянскую команду Aqua Centurions, украинец с результатом 7:25,73 сек. всего на пять сотых секунды опередил на финише Хенрика Кристиансена из Норвегии и вместе со скандинавом побил рекорд француза Янника Аньеля (7:29,17 сек.), который держался с 2012 года.

Читайте также — Марина Бех-Романчук: «Муж подарил мне вишневый Jaguar, а я посвятила ему „серебро“ чемпионата мира»

Кстати, первой с достижением поздравила Михаила красавица-жена Марина. «Я горжусь тобой», — написала в Instagram знаменитая легкоатлетка.

Напомним, что мировой рекорд в плавании на 800 метров вольным стилем (7:23,42) был установлен австралийцем Грантом Хэкеттом в 2008 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга Михаила Романчука Марина Бех-Романчук выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в прыжках в длину.

Фото Instagram

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter