Усик рассказал о «драках» с сыновьями и с кем разговаривает на украинском языке

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик, признавшийся, что переболел коронавирусом, рассказал о детях, о том, чем занимается после победы над британцем Дереком Чисорой и с кем разговаривает на украинском языке.

«Нахожусь с семьей, как и всегда после поединков, после затяжных сборов, — сказал Александр Усик в интервью Youtube-каналу Usyk17. — Просыпаюсь в 9−10 утра. Все зависит от того, нужно ли мне куда-то ехать, есть ли какие-то дела. А дела обязательно есть — нужно восстанавливаться после поединка. Я проверяюсь полностью, делаю УЗИ организма.

А еще работаю папой. Младший (6-летний Михаил. — Авт.) на теннис ходит, средний (8-летний Кирилл. — Авт.) — на футбол, старшая (11-летняя Елизавета. — Авт.) — на танцы. Я стараюсь максимально присутствовать на всех мероприятиях, где они участвуют — от выступлений до тренировок. Круто понаблюдать за тем, как твои детки вырастают, стараются что-то делать.

Да, я добрый полицейский. Даже в 10 часов вечера, когда им нужно спать, мы можем сделать какую-то 15-минутную «взрывную атаку»: два пацана пытаются меня побороть, я притворяюсь, что у них это получается, но в концовке все-равно превращаюсь в какого-то доброго монстра, который их заламывает.

У нас есть определенный пароль, которым они могут убить «монстра». Вернее, они не убивают его, а этот монстр превращается в доброго отца. После этого мы идем книжечку читать. Морозятся, конечно, от книжки, хотят мультик, но или супруга Катя читает, или я.

После того, как я приезжаю, где-то на протяжении двух-трех недель, какие бы у меня дела не были, жена едет везде со мной. Чтобы я не делал, она со мной. Говорит: «Соскучилась, с тобой поеду». Говорю: «Вообще замечательно».

Хотелось бы куда-то с детками поехать, давно не выезжали. Некоторые вообще десятилетиями никуда не выезжали, а мы-то год или полтора. Ничего страшного, находим другие способы для отдыха.

Мы с Катериной некоторое время по стране ездили, ей очень симпатизирует западная Украина, Львов. Мы часто ездим к друзьям, можем на выходные мотнуться.

Как меня встречают на западной Украине? Великолепно — с огромным уважением, с любовью. Во Львове я общаюсь на русском языке, и мне отвечают на русском. Хотя с друзьями разговариваю на украинском. Практикую.



Мы — русскоговорящая семья, но у меня мама говорит на украинском, еще несколько родственников. С мамой я разговариваю на украинском языке. Дочка просит, чтобы я с ней говорил на украинском. Сын Кирилл еще во втором классе, ему сложновато. А вот Миша в садике полностью по-украински разговаривает".

Супруга боксера Екатерина с дочерью Елизаветой

2017 год. Александр с сыновьями Кириллом и Михаилом

Также олимпийский чемпион Александр Усик признался, от какой суммы отказался ради боя с Чисорой, и сколько стоит его тренировочный лагерь.

«Чтобы поединок в Лондоне состоялся, нам с Чисорой действительно пришлось пойти на уступки. Я не знаю, сколько Дерек уступил. Я с ним не общался на этому тему. Я же потерял где-то полтора-два миллиона условных единиц.

Как чувствует себя человек, который простил кому-то 2 миллиона долларов? Голодным. Ситуация была такова, что я год не боксировал, восемь месяцев тренировался, три раза начинал лагерь. Самое сложное, когда отпахал месяц по три тренировки в день, и вот, к примеру, сегодня понедельник, а тебе не надо вставать в пять утра. Ты переходишь на две тренировки в день.

Кстати, мне очень нравится вставать в пять утра. Это делает меня внутри сильнее. Почему? Потому что не каждый боец встает в пять утра. А у меня уже тренировка начинается в пять утра. Встаю же я в 4:00--4:30. Мне нужно еще почитать молитву, почистить зубы, одеться и только тогда идти. Но иногда я встаю и говорю: «Господи, спасибо, что встал».

Проведение тренировочного лагеря обходится мне более чем в 50 тысяч долларов. Самая затратная часть — хорошие спарринг-партнеры, которые не хотят ехать из-за того, что знают о тяжелых тренировках. Это по 15 четырехминутных раундов с 30-секундным перерывом. Бывает и по 20 раундов".

Александр Усик с мамой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали сумму гонорара Александра Усика за бой с Дереком Чисорой.

Фото Instagram

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