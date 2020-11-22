Лидер атак сборной Украины по футболу заразился коронавирусом

Футболист сборной Украины Роман Яремчук, забивший единственный мяч «желто-синих» в матче Лиги наций против Германии (1:3), сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.

Нападающий «Гента», живущий в Бельгии с супругой и сыном, которому год и четыре месяца, был в заявке команды на поединок чемпионата страны против «Шарлеруа», но теперь пропустит встречу 22 ноября.

Как известно, Яремчук находился в расположении национальной команды в Швейцарии, когда положительный тест на COVID-19 сдал его партнер по сборной Руслан Малиновский. Напомним, что швейцарские власти отправили команду Андрея Шевченко на карантин, и теперь судьбу отмененного поединка Швейцария — Украина решит УЕФА (вердикт должен быть вынесен на следующей неделе).

К слову, 24-летний нападающий «Гента», прооперированный в начале года в Бельгии, уже получал положительный тест на коронавирус в начале августа, но повторный результат был тогда отрицательным.

Роман Яремчук с шестью голами в 19 поединках входит в топ-20 бомбардиров в истории сборной Украины. В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах в футболке «Гента» восемь раз поразил ворота соперников и отдал три результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Яремчук оформил в футболке «Гента» первый хет-трик в карьере.

Фото footballhub.com.ua

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