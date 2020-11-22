«Динамо» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 24 ноября, «Динамо» на главной спортивной арене Украины проведет без зрителей матч группового турнира Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (начало — в 22:00). Второй раз в Киеве и впервые на «Олимпийском» сыграет Лионель Месси! Букмекеры сделали прогнозы на поединок вице-чемпионов Украины и Испании.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Мирчи Луческу и Рональда Кумана, за которой вы сможете следить в этой новости.

Без Пике, Сержи Роберто и Дембеле

Каталонцы точно прилетят в столицу Украины без четырех игроков «основы». Как известно, 18-летнему таланту Ансу Фати предстоит длительная реабилитация после операции, а в субботней игре с «Атлетико» серьезно «сломались» Жерар Пике, Сержи Роберто и Усман Дембеле. У возлюбленного поп-звезды Шакиры 33-летнего Пике врачи диагностировали растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки колена. Срок восстановления — от двух до шести месяцев. Что же касается Сержи Роберто, то из-за травмы мышцы бедра он пропустит до двух месяцев. А вот у форварда сборной Франции Дембеле врачи диагностировали вывих плеча.

Получив травму, столп обороны «Барсы» Жерар Пике едва сдерживал слезы

«Барселона»: в Украину — всего на 30 часов

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Киеве каталонский гранд принял решение не проводить в столице Украины тренировку и предматчевую пресс-конференцию Рональда Кумана и Миралема Пьянича. Все регламентные мероприятия «Барселона» запланировала в Испании.

После прилета в Киев (в понедельник, 23 ноября, в 19:30) делегация «Барселоны» планирует всего раз покинуть пределы отеля Hilton до самого выезда на матч (в 12:30 в день игры у парней Кумана запланирована легкая тренировка на стадионе имени Валерия Лобановского). А сразу после поединка Месси и компания отправятся в аэропорт, проведя в Украине всего 30 часов.

Наставник «Барсы» Рональд Куман и его помощники

Ситуация в группе ЛЧ

В трех стартовых турах Лиги чемпионов вице-чемпион Испании разгромил дома «Ференцварош» (5:1), увез три очка со стадиона «Ювентуса» (2:0) и обыграл на «Камп Ноу» «Динамо» (2:1).

В свою очередь, динамовцы на родном «Олимпийском» уступили чемпиону Италии (0:2), упустили победу над подопечными Сергея Реброва в Будапеште (2:2) и капитулировали на поле «Барсы» (1:2).

Видеообзор матча «Барселона» — «Динамо» — 2:1 (4 ноября 2020 года)

Положение команд в группе G: 1. «Барселона» — 9 очков; 2. «Ювентус» — 6; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Со свистком — земляк президента УЕФА

Работать на поединке в Киеве доверили бригаде судей из Словении (соотечественники президента УЕФА Александара Чеферина) во главе с 40-летним Матеем Югом, которому призваны помогать Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвертый арбитр — Нейц Кайзатович.

Ранее рефери ФИФА Юг пять раз пересекался с нашими командами, которые при словенце ни разу не проиграли: «Металлист» — «Омония» — 2:2 в 2010-м, «Металлист» — «Мальме» — 3:1 в 2011-м, «Металлист» — «Русенборг» — 3:1 в 2012-м, «Шальке» — «Шахтер» — 0:3 в 2016-м и «Динамо» — АЕК — 0:0 в 2018-м.

При словенце Матее Юге украинские команды ранее не проигрывали

Соперники в своих чемпионатах

«Динамо» после паузы в чемпионате Украины, вызванной матчами сборных, победило в гостях «Ингулец — 2:0 (Гармаш, 15, Шапаренко, 80), продолжая лидировать в УПЛ с трехочковым отрывом от «Шахтера».

А вот «Барселона» в кои-то веки идет в испанской Ла Лиге лишь на 10-м месте, отпраздновав всего одну победу в шести последних встречах. В субботу, 21 ноября, команда Рональда Кумана на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде уступила «Атлетико» — 0:1 (Карраско, 45+3). Худший старт «Барсы» в испанской Ла Лиге за последние 29 (!) лет.

Видеообзор матча «Атлетико» — «Барселона» — 1:0

День в истории

В прежние годы «Динамо» трижды противостояло соперникам в еврокубках 24 ноября. В 1999-м киевляне на своем поле уступили «Реалу» — 1:2 (у хозяев точным ударом отличился Сергей Ребров), в 2009-м сыграли вничью в Казани с «Рубином» — 0:0 и в 2015-м на стадионе «Драгау» благодаря голам Андрея Ярмоленко и Дерлиса Гонсалеса победили «Порту» — 2:0.

24 ноября 2015 года. «Порту» — «Динамо» — 0:2

Состав «Барсы» дороже на 777 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Барселоны» на 777,55 млн евро дороже, чем игроков «Динамо» (878,00 млн евро против 100,45 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей каталонского гранда входят: аргентинский форвард Лионель Месси (100 млн евро), французский нападающий Антуан Гризманн и травмированный испанский игрок атаки Ансу Фати (по 80 млн), а также немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (75 млн) и голландский полузащитник Френки де Йонг (70 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Один из главных талантов «Барселоны» 18-летний Ансу Фати не сыграет в Киеве из-за тяжелой травмы и перенесенной операции

История встреч

В прежние годы каталонский и украинский гранды противостояли друг другу целых 11 раз. Три победы записали в свой актив динамовцы, одна встреча завершилась вничью и семь раз удача улыбалась «гранатово-синим» (разница мячей — 20:16 в пользу испанцев). «Динамо» — «Барселона»: 2:3 и 1:1 в 1991 году, 0:2 и 0:3 в 1992-м, 3:1 и 1:4 в 1993-м, 3:0 и 4:0 в 1997-м, а также 0:2 и 1:2 в 2009-м.

Лучшие бомбардиры дуэлей: у «Динамо» — Андрей Шевченко и Сергей Ребров (по 3 мяча), у «Барселоны» — Христо Стоичков (4).

Кстати, в поединках 1993 года в воротах киевлян точными ударами по разу «расписался» нынешний главный тренер «Барсы» Рональд Куман. А вот в активе Лионеля Месси — три гола в ворота «Динамо». В 2009 году аргентинец уже играл в Киеве, когда на клубной «бело-синих» принес своей команде победу шикарным ударом со штрафного на 86-й минуте.

Видеообзор матча «Динамо» — «Барселона» — 1:2 (9 декабря 2009 года)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Барселона».

Фото uefa.com, ФК «Динамо», ФК «Барселона»

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