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Спорт

Экс-динамовец спас своего голкипера-сборника от позора: видео дикого автогола Градецки

17:07 22 ноября 2020
Лукаш Градецки

В поединке 8-го тура чемпионата Германии по футболу «Арминия» — «Байер» опытнейший вратарь гостей и сборной Финляндии (48 матчей!) Лукаш Градецки (на фото) отметился курьезным автоголом.

На 47-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу леверкузенцев 30-летний голкипер получил пас от защитника (не в «рамку» ворот!) и в безобидной, казалось, ситуации умудрился срезать мяч в собственные ворота (на видео — с 1:06).

Благо для финна, на 88-й минуте бывший защитник киевского «Динамо» Александр Драгович принес «Байеру» победу (2:1) и спас родившегося в Чехословакии Градецки от позора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый нелепый автогол 2019 года был забит в Италии.

Фото Twitter ФК «Байер»

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