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Спорт

В Москве прозвучала «Ще не вмерла»: украинец Болдырев стал в столице РФ чемпионом Европы

20:24 22 ноября 2020
Даниил Болдырев

В Москве стартовал чемпионат Европы по скалолазанию, которое, кстати, будет представлено на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

Прекрасно выступил в столице России 28-летний украинский спортсмен Даниил Болдырев, завоевавший золотую медаль в дисциплине «скорость». В финале наш соотечественник, который после оккупации части Донбасса в 2014 году переехал из Донецка в Одессу, с результатом 5,6 сек. всего на пять сотых секунды опередил россиянина Льва Рудацкого и впервые стал чемпионом Европы (третьим финишировал поляк Марцин Дзенски). В честь победы Болдырева в Москве прозвучал гимн «Ще не вмерла Україна»!

Отметим, что ранее Даниил трижды добывал «серебро» и один раз «бронзу» чемпионатов Европы. И вот наконец — долгожданное «золото!

Кстати, на ЧМ-2014 Даниил Болдырев не только стало чемпионом мира в скоростной дисциплине, но и установил мировой рекорд (5,6 сек.), который, правда, позже был побит иранцем Резой Алипуром (5,48 сек.).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты.

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