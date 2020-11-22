«Скорая» в Ужгороде и «качание младенца» под разгром в Полтаве: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 22 ноября, в Ужгороде, Чернигове и Полтаве состоялись заключительные поединки 10-го тура чемпионата Украины по футболу (как известно, матч «Олимпик» — «Заря» не состоялся из-за массового заражения COVID-19 в донецком клубе).

Чемпионат Украины. 10-й тур

22 ноября (воскресенье)

«Ворскла» (Полтава) — «Колос» (Коваливка) — 3:0 (Скляр, 31, Щербак, 58, Яворский, 65). Молодежные составы — 2:3.

Здорово стартовавшая в чемпионате команда Юрия Максимова в поединке против «Колоса» прервала свою трехматчевую серию без побед в УПЛ (поражение и две ничьи). При этом после гола в первом тайме Александра Скляра полтавчане дружно устроили на поле «качание младенца», поздравив с рождением дочери Алисии своего партнера по команде Игоря Пердуту (малышка появилась на свет в день 30-летия футболиста!)

Кстати, именно молодой отец стал соавтором еще одного гола в ворота команды из Коваливки во втором тайме (к разгрому гостей привел точный удар головой Сергея Яворского после подачи углового).

Добавим лишь, что успех позволил «Ворскле» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги с отставанием всего в одно очко от «Шахтера».

1:0 Скляр (31-я мин.)

2:0 Щербак (58-я мин.)

3:0 Яворский (65-я мин.)

«Десна» (Чернигов) — «Львов» — 0:1 (Грысьо, 22). Молодежные составы — 3:4.

Этот матч на стадионе имени Гагарина в Чернигове парни Александра Рябоконя, похоже, запомнят надолго. За 90 с лишним минут игры «Десна» нанесла по воротам «Львова» 15 (!) ударов, подала у чужих владений 16 (!) угловых и… проиграла.

Впрочем, чему удивляться: коллектив из Чернигова в премьер-лиге неизменно побеждает львовян в гостях и уступает им на родной арене (третий раз подряд!)

«Минай» — «Днепр-1» — 3:2 (Нуриев, 45+3, с пенальти, 90, Пиняшко, 79 — Хобленко, 15, с пенальти, Коркишко, 90+7, с пенальти). На 67-й минуте удален Хобленко («Днепр-1»). Молодежные составы — 1:1.

На поединок в Ужгород команда из Днепра прибыла без заразившихся коронавирусом тренеров Игора Йовичевича, Юрия Беньо и футболистов Сергея Кравченко, Владимира Адамюка. Тем не менее, именно гости повели в счете благодаря голу с пенальти Алексея Хобленко.

Только вот экс-форвард брестского «Динамо» Хобленко подвел свою команду после перерыва, заработав при счете 1:1 прямую красную карточку за неспортивное поведение. Команда Василия Кобина сполна воспользовалась численным преимуществом.

К сожалению, вторая в сезоне победа «Миная» была омрачена столкновением на 52-й минуте голкипера команды Андрея Поповича с собственным защитником Миславом Матичем, после которого вратаря закарпатцев увезли в больницу на «скорой».

21 ноября (суббота)

«Ингулец» (Петрово) — «Динамо» (Киев) — 0:2 (Гармаш, 15, Шапаренко, 80). Молодежные составы — 0:6.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шепелев, Гармаш (Бэлуцэ, 90+1), Шапаренко, Буяльский, де Пена (Цитаишвили, 82), Супряга (Вербич, 63).

«Шахтер» (Донецк) — «Александрия» — 1:1 (Додо, 47 — Банада, 53). На 31-й минуте удален Мораес («Шахтер»). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Майкон, 69), Степаненко, Алан Патрик (Фернандо, 69), Маркос Антонио, Тете, Соломон, Мораес.

20 ноября (пятница)

«Рух» (Львов) — «Мариуполь» — 0:0.

Положение команд:

1. «Динамо» — 23 очка (10 матчей);

2. «Шахтер» — 20 (10);

3. «Ворскла» — 19 (10);

4. «Десна» — 16 (10);

5. «Колос» — 15 (10);

6. «Александрия» — 14 (10);

7. «Олимпик» — 13 (9);

8. «Мариуполь» — 13 (10);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Минай» — 9 (9);

11. «Днепр-1» — 8 (10);

12. «Ингулец» — 7 (10);

13. «Львов» — 7 (9).

14. «Рух» — 5 (10).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Анатолий Нуриев («Минай»).

В 11-м туре украинской премьер-лиги сыграют: «Львов» — «Мариуполь» (27 ноября), «Александрия» — «Рух», «Динамо» — «Ворскла», «Днепр-1» — «Шахтер» (28 ноября), «Минай» — «Заря», «Колос» — «Десна», «Ингулец» — «Олимпик» (29 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Барселона».

Фото ФК «Ворскла»

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