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Спорт

Возомнил себя Зиданом: звезда «Арсенала» ударил соперника головой и нарвался на удаление

9:35 23 ноября 2020
Николя Пепе

Нападающий Николя Пепе, за которого лондонский «Арсенал» в прошлом году заплатил «Лиллю» рекордные в истории клуба 79 млн евро, серьезно подвел свою команду в матче английской премьер-лиги на поле «Лидса», ему грозит длительная дисквалификация.

На 51-й минуте родившийся во Франции форвард сборной Кот-дʼИвуара ударил головой полузащитника Эздьяна Алиоски и после просмотра рефери VAR был удален с поля. Оставшись вдесятером, команда Микеля Артеты смогла «зацепиться» лишь за ничью (0:0) и после девяти туров занимает в турнирной таблице 11-е место (семь очков отставания от лидирующих «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»).

«Удаление Пепе? Это недопустимо. Неприемлемо. На этом уровне нельзя такое делать», — был вне себя от ярости после финального свистка главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Напомним, что самую знаменитую красную карточку за удар головой соперника заработал в финале ЧМ-2006 легендарный француз Зинедин Зидан, боднувший итальянца Марко Матерацци, что в итоге стоило его команде трофея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной России Роман Широков прямо во время матча избил судью.

Фото АР

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