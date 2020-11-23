Самый северный в мире: в Лиге чемпионов сыграет футбольный клуб из-за Полярного круга

Команда «Буде-Глимт», за пять туров до финиша впервые за 104 года существования клуба завоевавшая золотые медали чемпионата Норвегии, стала самым северным чемпионом в истории мирового футбола.

Коллектив, который представляет расположенный за Полярным кругом 41-тысячный город Буде, превзошел достижение «Акюрейри», выигравшего чемпионат Исландии в 1989 году, и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.

Футбольный клуб «Буде-Глимт» — чемпион Норвегии 2020 года

Отметим, что ранее ФК «Буде-Глимт» четырежды был серебряным призером чемпионата страны и однажды бронзовым. Команда дважды побеждала в Кубке Норвегии.

В этом сезоне клуб выступал в квалификации Лиги Европы, где уступил «Милану» (2:3). После того матча итальянцы купили за 5 млн евро нападающего «Буде-Глимт» Йенса Хауге, который накануне забил свой первый мяч в серии А, поразив ворота «Наполи» (3:1).

Вид на город Буде, расположенный за Полярным кругом

Кстати, там же, в Норвегии, находится самый северный профессиональный футбольный клуб мира — «Тромсе», который представляет одноименный город в 530 километрах севернее Буде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский талант Эрлинг Холанд признан лучшим молодым футболистом мира 2020 года.

Фото ФК «Буде-Глимт»

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