Экс-одноклубник Руслана Малиновского погиб в автокатастрофе

Бывший футболист бельгийского «Генка» и сборной ЮАР Анеле Нгконгка, которому недавно исполнилось 33 года, погиб в автомобильной аварии на родине, сообщает enca.com.

Трагедия произошла ранним утром в понедельник, 23 ноября, в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Футболист, которого выбросило из сорвавшегося в кювет авто, скончался на месте. Его девушку госпитализировали в критическом состоянии.

Отметим, что экс-капитан «Генка», который совсем недавно пополнил на родине ряды клуба «Амазулу», становился чемпионом Бельгии, а также завоевывал Кубок и Суперкубок страны (279 игр за «буйволов»).

В 2016 году Нгконгка был в «Генке» одноклубником футболиста сборной Украины Руслана Малиновского, хотя не пересекался с ним на тренировках и в играх, поскольку к тому времени был отдан в аренду во французский «Труа».

«Покойся с миром, друг», — написали на своих страницах в Instagram звездные экс-одноклубники Анеле — Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа.

Добавим, что в составе сборной ЮАР участник ЧМ-2010 Анеле Нгконгка провел 53 поединка.

Анеле Нгконгка (слева) против знаменитого француза Франка Рибери в победном для африканцев матче ЧМ-2010

Фото Belgaimage, Photo News, nehandaradio.com

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