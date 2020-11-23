«Барселона» летит в Киев на матч Лиги чемпионов без Месси: известна причина

Испанская «Барселона» в своем Twitter обнародовала состав футболистов, которые в понедельник, 23 ноября, вылетят в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо», намеченный на 24 ноября на «Олимпийском» (начало — в 22:00, рефери — Матей Юг из Словении).

Первым делом отметим, что в числе 19 футболистов, которые попадут в заявку на поединок, отсутствуют аргентинец Лионель Месси и голландец Френки де Йонг, которым тренерский штаб предоставил отдых с учетом того, что у «Барсы» в группе ЛЧ 9 очков, и она уже одной ногой в плей-офф.

Также в составе делегации каталонского гранда нет травмированных Жерара Пике, Сержи Роберто, Серхио Бускетса, Ансу Фати, Рональда Араухо и Самюэля Юмтити.

Впрочем, и без них в обойме Рональда Кумана хватает звезд мирового уровня — голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Жорди Альба, полузащитники Миралем Пьянич и Коутиньо, нападающие — Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Напомним, что в другом матче в группе G 24 ноября в Турине сыграют «Ювентус» и «Ференцварош».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Динамо» — «Барселона».

Фото ФК «Барселона»

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