«Динамо» — «Барселона»: онлайн-видеотрансляция пресс-конференции Мирчи Луческу

В понедельник, 23 ноября (в 17:00), главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу и защитник Виталий Миколенко в конференц-зале тренировочной базы столичного клуба в Конча-Заспе общаются с представителями СМИ в онлайн-режиме перед намеченным на 24 ноября на столичном «Олимпийском» матчем Лиги чемпионов против «Барселоны».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БАРСЕЛОНА»

«ФАКТЫ» ведут организованную Youtube-каналом ФК «Динамо» онлайн-видеотрансляцию пресс-конференции Мирчи Луческу и Виталия Миколенко (в 17:00), за которой вы можете следить в этой новости.

Напомним, что «Барселона» сыграет в Киеве без ряда ведущих футболистов. В частности, Лионелю Месси и Френки де Йонгу тренерский штаб каталонцев предоставил отдых, а Жерар Пике, Серхио Бускетс, Сержи Роберто, Ансу Фати, Самюэль Юмтити и Рональд Араухо не помогут гостям в матче с «Динамо» из-за травм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок «Динамо» — «Барселона».

Фото ФК «Динамо»

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