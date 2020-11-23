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Спорт

Звездный Ибрагимович запретил популярной компьютерной игре использовать свое имя

12:35 23 ноября 2020
Златан Ибрагимович

Нападающий «Милана» и лучший бомбардир в истории сборной Швеции (62 гола) 39-летний Златан Ибрагимович, купивший каждому одноклубнику по игровой консоли PlayStation 5, выразил возмущение по поводу использования своего образа в популярной компьютерной игре FIFA, которую разрабатывает компания EA Sports.

«Кто дал EA Sports право использовать мое имя и лицо? FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов. — Авт.)? Я и не подозревал, что являюсь их членом. Меня поместили туда путем каких-то странных маневров. И я уверен, что не позволял ФИФА и FIFPro зарабатывать на мне деньги. Все эти годы кто-то получает прибыль на моем имени и изображении без соглашения. Время провести расследование», — написал бомбардир в Twitter, тем самым фактически запретив разработчикам использовать свое имя.

Наверняка, столь резкая реакция от Ибрагимовича вызвана тем фактом, что EA Sports буквально на днях подписал контракт с легендарным англичанином Дэвидом Бэкхемом, согласно которому в течении трех лет выплатит экс-футболисту «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «ПСЖ» 40 миллионов евро за использование эксклюзивных прав на образ футболиста.

Вот только Златан, скорее всего, не догадывается, что летом 2019-го компания-разработчик компьютерной игры заключила эксклюзивное соглашение с «Миланом», и теперь «росо-нерри» имеют в графике оригинальные комплекты форм и родной стадион «Сан-Сиро». Соответственно, раз ты выступаешь за «Милан», значит, и твое имя вполне может быть использовано на законных правах в игре.

Отметим, что в нынешнем сезоне швед, несмотря на почтенный как для футболиста возраст, возглавляет гонку бомбардиров итальянской серии А, забив в восьми матчах 10 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович купил себе на день рождения дорогущий автомобиль Porsche.

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