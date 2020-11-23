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Спорт

Украинец Лэнь будет выступать за чемпионов НБА-2019

10:05 24 ноября 2020
Алексей Лэнь

27-летний баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь, который летом переболел коронавирусом, перед новым сезоном сменил команду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщил журналист авторитетного издания The Athletic Шэмс Чарания, наш соотечественник согласовал условия контракта с «Торонто Рэпторз». Срок соглашения с чемпионами НБА-2019, расставшимися в нынешнее межсезонье с двумя звездными центровыми Марком Газолем и Сержем Ибакой, рассчитан на один год, а вот зарплата уроженца Антрацита, что в Луганской области, пока не разглашается.

Добавим, что в прошлом сезоне Лэнь, игравший за «Атланту Хокс» с 2018-го, перешел в «Сакраменто Кингз», ставший для него третьим клубом за время выступлений в НБА (до этого был «Финикс Санз» в 2013--2018 гг.). В общей сложности в чемпионате-2019/2020 Алексей провел 55 матчей, набирая в среднем по 8,0 очков за игру, и не вышел со своим клубом в плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексей Лэнь начал встречаться с девушкой, которая является известным в США поваром.

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