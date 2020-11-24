В компании Роналду и Месси: Андрей Шевченко претендует на звание лучшего футболиста века

Экс-игрок «Динамо», «Милана» и «Челси», а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко, которого УЕФА поздравил с днем рождения видеонарезкой его голов-красавцев, претендует на звание лучшего футболиста XXI века.

Победитель Лиги чемпионов-2003 и обладатель «Золотого мяча-2004» попал по версии Globe Soccer Awards в список из 25 действующих либо завершивших карьеру футболистов, наиболее ярко проявивших себя в период с 2001-го по 2020-й.

На данный момент у Шевченко 1% набранных голосов, и украинец опережает таких звезд мирового футбола, как Дэвид Бэкхем, Кака, Луиш Фигу и Хави. В лидерах же голосования знакомые лица — португалец Криштиану Роналду (31%), египтянин Мохамед Салах (29%) и аргентинец Лионель Месси (20%).

Каждый желающий может проголосовать за своего фаворита по этой ссылке. Обладатель награды от Европейской ассоциации футбольных агентов и Европейской ассоциации клубов станет известен 27 декабря на торжественной церемонии в Дубае.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роберт Левандовски назван лучшим футболистом 2020 года.

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