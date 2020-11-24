Тайсон – Джонс: прогнозы букмекеров на бой легенд бокса

В ночь с субботы, 28 ноября, на воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на ринге легендарного Staples Center пройдет бой легендарных боксеров-супертяжеловесов, все вырученные средства от которого пойдут на благотворительность.

В поединке, на кону которого будет стоять вакантный титул WBC Frontline Battle Belt, сойдутся бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений).

Букмекеры в предстоящем поединке, формат которого предусматривает восемь раундов по две минуты, видят фаворитом «Железного Майка», выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит спорт»: победа Тайсона — 1,44, победа Джонса — 2,55.

«Париматч»: победа Тайсона — 1,50, победа Джонса — 2,40.

«Марафон»: победа Тайсона — 1,48, победа Джонса — 2,54.

1ХBET: победа Тайсона — 1,49, ничья — 15,0, победа Джонса — 2,53.

William Hill: победа Тайсона — 1,53, ничья — 9,0, победа Джонса — 2,75.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон восхитил сеть своей физической формой перед боем с Джонсом.

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