«Ференцварош» Реброва на последних минутах проиграл в Турине: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 24 ноября, состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам четыре команды — английский «Челси», итальянский «Ювентус», а также испанские «Севилья» и «Барселона» — обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

Группа G

«Динамо» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:4 (Дест, 52, Брэйтуэйт, 57, 70, с пенальти, Гризманн, 90+2).

«Ювентус» (Италия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:1 (Роналду, 35, Мората, 90+2 — Узуни, 19).

Португалец Криштиану Роналду, забив в ворота «Ференцвароша», отличился голом в 15-м (!) сезоне Лиги чемпионов подряд. Всего же в активе пятикратного обладателя «Золотого мяча» 131 забитый мяч в 172-х проведенных матчах в основной сетке самого престижного клубного турнира Европы.

Положение команд: 1. «Барселона» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 9; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Группа E

«Ренн» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22, Жиру, 90+1).

«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 1:2 (Вандерсон, 56 — Ракитич, 4, Эль-Хаддади, 90+5).

Гол Ивана Ракитича на 232-й секунде матча стал самым быстрым в истории выступления «Севильи» в Лиге чемпионов.

Положение команд: 1. «Челси» — 10; 2. «Севилья» — 10; 3. «Краснодар» — 1; 4. «Ренн» — 1.

Группа F

«Лацио» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 3:1 (Иммобиле, 3, 55, с пенальти, Пароло, 22 — Дзюба, 25).

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:0 (Холанд, 18, 60, Санчо, 45).

20-летний норвежец Эрлинг Холанд, признанный лучшим молодым футболистом 2020 года, благодаря дублю в ворота «Брюгге» не только вышел на чистое первое место в споре бомбардиров нынешней Лиги чемпионов, но и довел общее количество голов в турнире до 16, при этом проведя всего 12 матчей. Поразительная результативность!

Положение команд: 1. «Боруссия» Д. — 9; 2. «Лацио» — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «Зенит» — 1.

Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 4:1 (Фернандеш, 7, 19, Рашфорд, 35, с пенальти, Джеймс, 90+2 — Тюрюч, 75).

«ПСЖ» (Франция) — «Лейпциг» (Германия) — 1:0 (Неймар, 11, с пенальти).

Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 9; 2. «ПСЖ» — 6; 3. «Лейпциг» — 6; 4. «Башакшехир» — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко претендует на звание лучшего футболиста XXI века.

Фото uefa.com

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