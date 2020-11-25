Где и когда смотреть онлайн АЕК – «Заря»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 26 ноября, луганская «Заря» проведет в Афинах поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа. Матч состоится без зрителей на стадионе «Спирос Луис», начало — в 19:55 по киевскому времени (арбитр — Алияр Агаев из Азербайджана).

Луганчане в минувший уик-энд отдыхали, поскольку матч с «Олимпиком» перенесли из-за вспышки коронавируса в донецкой команде. В последнем же официальном поединке, сыгранном еще 8 ноября, «Заря» не смогла на домашней арене в Запорожье обыграть полтавскую «Ворсклу» — 0:0, играя с 60-й минуты в меньшинстве, и довела свою серию без побед во всех турнирах до четырех поединков. В турнирной таблице подопечные Виктора Скрипника, набрав 11 очков, располагаются на 9-й позиции, правда, проведя на один матч меньше, чем лидеры.

Что касается АЕКа, то команда Джанлуки Колоннелло отпраздновала на выходных домашнюю победу над «Ларисой» — 4:1 (Махерас, 55, Ансарифард, 72, Симоэш, 78, Галанопулос, 89 — Спарв, 68), которая стала для афинян третьей подряд в чемпионате, и идет в таблице с 16 баллами на четвертом месте, отставая на три очка от лидирующих «Олимпиакоса» и «Ариса».

Добавим, что в предстоящем поединке букмекеры отдают очевидное преимущество хозяевам. Так, к примеру, аналитики конторы «Фаворит Спорт» предлагают на победу АЕКа коэффициент 1,45, ничью — 4,75 и победу «Зари» — 7,60. К слову, луганчане — одна из семи команд (кроме них, это «Дандолк», «Стандард», «Риека», «Карабах», «Лудогорец» и «Гент»), которые пока не набрали ни одного очка на групповой стадии Лиги Европы.

В прямой трансляции поединок АЕК — «Заря» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» перед началом встречи на «Спирос Луисе» (в 19:00) и после финального свистка обсудят события поединка.

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

26 ноября (четверг)

АЕК — «Заря» 19:55 «Футбол 1»

«Лилль» — «Милан» 19:55 «Футбол 2»

«Гент» — «Црвена Звезда» 19:55 «Футбол 3»

«Рейнджерс» — «Бенфика» 22:00 «Футбол 2»

«Тоттенхэм» — «Лудогорец» 22:00 «Футбол 3»

Отметим, что в другом матче группы G португальская «Брага» примет на своем поле английский «Лестер».

Положение команд после трех туров: 1. «Лестер» — 9; 2. «Брага» — 6; 3. АЕК — 3; 4. «Заря» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» потерпело разгромное домашнее поражение от «Барселоны» в группе Лиги чемпионов.

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