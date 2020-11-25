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Спорт

Знакомые все лица: ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

16:07 25 ноября 2020
Награда The Best FIFA Football Awards

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на престижную награду The Best FIFA Football Awards, которая вручается с 2016 года.

На звание лучшего футболиста по итогам 2020 года претендуют 11 игроков: Тьяго Алькантара, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»).

Лучший голкипер будет выбран из шести вратарей: Алиссона Бекера («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлора Наваса («ПСЖ»), Мануэля Нойера («Бавария»), Яна Облака («Атлетико») и Марк-Андре тер Штегена («Барселона»).

Наконец, лучшим тренером станет один из пяти наставников: Марсело Бьелса («Лидс»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья») и Зинедин Зидан («Реал»).

Голосование по определению победителя продлится до 9 декабря, а церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет, согласно карантинным мерам по предотвращению массового распространения COVID-19, в онлайн-режиме.

Отметим, что по итогам 2019 года победителями в каждой из номинаций стали Лионель Месси («Барселона»), Алиссон Бекер и Юрген Клопп (оба — «Ливерпуль»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что портал Goal назвал форварда «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом 2020 года.

Фото fifa.com

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